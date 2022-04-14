Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2022-MSÜ sınav sonuçlarının açıklandığını, sonuçların "http://sonuc.osym.gov.tr" sayfası ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından öğrenilebileceğini belirtti.

Sonuçlara ulaşmak için tıklayınız

Değerli adaylarımız,

27 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2022-MSÜ sınav sonuçları açıklanmıştır.

Sonuçlarınızı https://t.co/tfsiOmTm1j sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.

Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum.@msuedutr @eafyoncu pic.twitter.com/8CJZpwTWGW — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) April 14, 2022

Sorular erişime açıldı

Öte yandan, söz konusu sınavın cevap kağıtları ve aday cevapları da erişime açıldı.

Aday cevapları ve soruların doğru cevaplarına, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtları ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bugünden itibaren 10 gün süreyle erişim sağlanabilecek.

Adaylar, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresine TC kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecek.

Ayrıca adaylar, form üzerindeki soru numaralarını seçtiklerinde, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görüntüleyebilecek.