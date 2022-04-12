Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 15:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin 2 ve 3 Nisan'da yapılan 2021-2022 Bahar Dönemi ara sınav sonuçları açıklandı.
Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 81 il, 29 ilçe ve KKTC'de Lefkoşa olmak üzere 129 sınav merkezinde 4 oturumda gerçekleştirilen Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi ara sınav sonuçları ilan edildi.
Öğrenciler, sınav sonuçlarına "aosogrenci.anadolu.edu.tr" internet adresinden erişebilecek.
Etiketler: Açıköğretim Yükseköğretime Geçiş Sınavı ÖSYM
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