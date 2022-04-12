Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 11:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
e-YDS 16 Nisan'da yapılacak
Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS 2022/4, 16 Nisan Cumartesi günü yapılacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 16 Nisan'da yapılacak Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS 2022/4 (Farsça) adaylarına, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısında bulunuldu.
Adayların fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile sınava katılmalarına izin verilmeyek.
Adaylar, sınav sonuçlarını, aynı gün saat 18.25'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.
Etiketler: ÖSYM
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