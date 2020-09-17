Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
2020-YKS Ek Yerleştirme başvuruları başladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM), 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı. Adaylar, tercihlerini bugünden itibaren 23 Eylül'e kadar yapacak.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, YKS sonuçlarına göre 2020-2021 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak.
Adaylar, 2020-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, bugünden itibaren 23 Eylül'e kadar T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar.
2020-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet adresinden ulaşılacak.
2020-YKS Ek Yerleştirme Tercihlerinin Alınmasıhttps://t.co/WIwYQO89OG pic.twitter.com/1RDlB783fA— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) September 17, 2020
Etiketler: son dakika yks ek yerleştirme ösymSon Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 11:01
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