2,5 milyon adayın başvurduğu YKS 2020 için tercih dönemi sona erdi. YKS tercihleri 6-14 Ağustos tarihlerinde yapıldı. Peki YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak?

YKS 2020 ek tercih zaman?

2020-YKS ek tercihler 17-23 Eylül'de ÖSYM'nin internet sitesinden ve mobil uygulamasından yapılabilecek.

YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yarın yayımlanacak

2020 YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yarın yayımlanacak, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Aygün twitter hesabından yaptığı açıklamada “Değerli YKS adaylarımız, 2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzunu yarın yayımlayacağız. Tercihlerinizi 17-23 Eylül tarihlerinde http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.” dedi.