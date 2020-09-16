Haber Giriş: Kaynak: AA
YKS Ek Yerleştirme tercihleri yarın başlıyor
2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yarın yayımlanacak, tercihler 17-23 Eylül'de ÖSYM'nin internet sitesinden ve mobil uygulamasından yapılabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Ek Yerleştirme Kılavuzunun yarın yayımlanacağını duyurdu.
Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, adayların tercihlerinizi 17-23 Eylül tarihlerinde "http://ais.osym.gov.tr" adresi ve "ÖSYM AİS Mobil" uygulamasından yapabileceğini belirtti.
Prof. Dr. Aygün, "Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.
Etiketler: yks ek yerleştirme tercihleri yks son dakikaSon Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 16:38
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