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Dünya
AA 08.12.2023 19:33

Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelinin yakınları bekleyişlerini sürdürüyor

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 kişilik mürettebatının Karadeniz Ereğli ilçesinde misafir edilen yakınları, Bozhane Limanı'nda bekleyişlerine devam ediyor.

Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelinin yakınları bekleyişlerini sürdürüyor
[Fotoğraf: İHA Arşiv]

İlçede 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları sürüyor.

Gemi mürettebatından 43 yaşındaki Ömer Hebip'in annesi Emine Hebip, gazetecilere, oğlunun 20 gündür bulunamadığını söyledi.

Bir an önce oğlunun ve mürettebatın bulunmasını istediğini belirten Hebip, "En son oğlumla gelirken görüşmüştük, telefonla konuştuk. 'Anne gemi batıyor, kaptan bizi bırakmıyor.' dedi. Dayanamıyorum artık, oğlumu bulun başka bir şey istemiyorum" diye konuştu.

Baba Ömer Hebip de oğluyla Rusya'dan çıktığı anda görüştüğünü, kendisinden bir yere olan borcunu ödemesini istediğini anlatarak, "Ondan başka görüşemedik. 20 gündür burada perişanız. Arıyorlar, tarıyorlar bir şey yok. Bugün çıkacak, yarın çıkacak diye umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Geminin 3. kaptanı Berke Çamurtaş'ın babası Güngör Çamurtaş ise günlerdir oğlunun bulunmasını beklediklerini kaydetti.

Gemi kaptanı Cemal Turan'ın oğlu Bora Turan, olayın ilk gününden beri beklediklerini dile getirerek, "Devletin yetkinliğini ve çalıştığını burada görüyoruz. Farklı bir firmanın gelip bu işi burada bitirmesini açıkçası istemiyoruz. Devletin arkamızda olduğunu biliyoruz." dedi.

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