Hafif Yağmurlu 9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.12.2023 20:05

Evleri yıkılan Filistinli kız: Enkaz altında günlerce aç susuz kaldık

İsrail saldırıları sonucu evleri yıkılan ve enkaz altında kalan Filistinli kız çocuğu Maria Ahmed Ebu Safi ve kardeşi Lana kurtarıldıktan sonra Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar devam ediyor.

İsrail saldırıları sonucu evleri yıkılan ve enkaz altında kalan Filistinli kız çocuğu Maria Ahmed Ebu Safi ve kardeşi Lana kurtarıldıktan sonra Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Filistinli kız çocuğu Maria, kız kardeşi ile birlikte günlerce aç susuz enkaz altında yaşadıklarını ve kurtarılış süreçlerini bitap bir şekilde anlattı.

Aksa Şehitleri'nin 'kimsesizleri'
Aksa Şehitleri'nin 'kimsesizleri'

Kendileri enkaz altındaki dar yerde iken İsrail tankının ateş ettiğini ve sesin çok yakından geldiğini dile getiren Maria, anne ve babasını soran kardeşini teskin etmeye çalıştığını ve onu uyutabilmek için masallar anlattığını aktardı.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail
Sıradaki Haber
BM raportörleri: BM ülkeleri Gazze'de kalıcı ateşkes için nüfuzlarını kullanmalı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:22
Hamas: İsrail'in Gazze'deki Ömeri Camisi'ni bombalaması medeniyete karşı nefretinin kanıtı
21:27
Dışişleri'nden Yunan adaları için 7 günlük vize açıklaması
20:20
Nevşehir merkezli sahte belge operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı
20:14
Mardin'de 6 düzensiz göçmen ve 5 organizatör yakalandı
20:11
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Netanyahu hükümeti uluslararası mahkeme önüne götürülmelidir
20:51
Bakan Fidan: Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor
Bodrum'da kuvvetli sağanak etkili oldu
Bodrum'da kuvvetli sağanak etkili oldu
FOTO FOKUS
Evleri yıkılan Filistinli kız: Enkaz altında günlerce aç susuz kaldık
Evleri yıkılan Filistinli kız: Enkaz altında günlerce aç susuz kaldık
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ