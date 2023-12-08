İngiltere'de Microsoft ile OpenAI ortaklığı değerlendirmeye alındı

İngiliz Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA) açıklamasında, Microsoft'un OpenAI ile kurduğu ortaklığın ülkede rekabetin azalmasına neden olup olmayacağının belirlenmesi amacıyla tüm tarafların görüşlerinin alınacağı bir değerlendirme sürecinin başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Son zamanlarda OpenAI'in yönetiminde, bazıları Microsoft'u da içeren bir dizi gelişme yaşandı. Bu gelişmelerin ışığında, son süreç de dahil, ortaklığın bir birleşme durumuyla sonuçlanıp sonuçlanmadığını, öyle ise rekabet üzerindeki potansiyel etkisinin belirlenmesini de içiren bir değerlendirme söz konusu." ifadelerine yer verildi.

Microsoft bu yılın ocak ayında OpenAI'a 10 milyar dolarlık yatırım yaparak şirkette yüzde 49'luk hisseye sahip olmuştu.