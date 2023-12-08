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Dünya
AA 08.12.2023 17:05

Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 487'ye ulaştı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı son 24 saatte 310 artarak 17 bin 487'ye yükseldi.

Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 487'ye ulaştı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in 63 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in okullarda ve yerleşim yerlerinde katliam ve soykırım işlediğini vurgulayan Kudra, saldırılarda son 24 saatte 310 Filistinlinin daha öldürüldüğünü ve toplam can kaybının 17 bin 487'ye yükseldiğini kaydetti.

Yaralı sayısı 46 bin 480'e çıktı

Kudra, son saldırılar sonrasında hastanelere 558 yaralının getirildiğini ve toplam yaralı sayının 46 bin 480'e çıktığını söyledi.

Şu ana kadar 407'si yaralı ve 211'i hasta olmak üzere 618 kişinin Refah Sınır Kapısı'nı kullanarak Gazze'den ayrıldığını belirten Kudra, Gazze'de tedavi imkanı olmadığı için her gün onlarca yaralıyı kaybettiklerini dile getirdi.

İsrail 36 sağlık personelini alıkoydu

İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi Genel Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye başta olmak üzere 36 sağlık personelini hâlâ alıkoyduğuna dikkati çeken Kudra, saldırılar nedeniyle hastanelerin sağlık hizmeti veremez hale geldiğini vurguladı.

Kudra, güneydeki sağlık sisteminin felaket seviyesinde olduğunu ve hastanelerdeki doluluğun yüzde 262 seviyesine ulaştığını aktardı.

Tıbbi malzeme ve ilaç sıkıntısı had safhada

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra ayrıca Gazze'de hizmet verebilen hastanelerdeki sıkıntılara da dikkati çekti.

Kudra, hastanelerde artık kemik kırıklarında kullanılan fiksatörlerin, cerrahi malzeme ve yanık ilaçlarının bulunmadığını, kan ünitelerinin test yapılmadan nakledildiğini ve bunun da hasta ve yaralılar için ciddi tehlike oluşturduğunu dile getirdi.

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