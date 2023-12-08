İran: Guterres'in Gazze çağrısına kayıtsız kalınması küresel güvenliğin çökmesine yol açar

Abdullahiyan, X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, İsrail'in Filistinlilere karşı soykırım, yasaklı silahların kullanılması ve çocukların öldürülmesi gibi suçlarının terör örgütü DEAŞ'ın suçlarının ötesine geçtiğini vurguladı.

BM Genel Sekreteri Guterres'in Gazze’deki insani felaketin önlenmesi için BM Güvenlik Konseyine (BMGK) gönderdiği mektuba işaret eden Abdullahiyan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin uyarısına acilen dikkate alınmaması ve Beyaz Saray'ın İsrail rejiminin savaş suçlarına desteğini sürdürmesi uluslararası kurumların yapısının ve küresel barış ile güvenliğin çökmesine ve nihayetinde de insanlık onurunun zedelenmesine yol açacaktır."

Abdullahiyan, "ABD ve İsrail'in Filistinliler aleyhindeki savaş ve soykırım siyasetinin başarısızlığa uğrayacağını" da kaydetti.

Gazze'de çoğunluğu kadın ve çocuk büyük sivil kayıplara ve İsrail'in BM yetkilileri tarafından da teyit edildiği üzere defalarca işlediği savaş suçlarına rağmen BMGK'da veto yetkisi olan ABD, ateşkes çağrılarını veto ederek BMGK'yi işlevsiz hale getirmişti.