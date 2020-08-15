Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Zeytin Dalı bölgesinde 5 PKK/YPG'li teröristin, terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi.

Mehmetçiğin bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğinin vurgulandığı açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.