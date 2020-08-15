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Zeytin Dalı bölgesinde 5 terörist gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 5 teröristin gözaltına alındığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Zeytin Dalı bölgesinde 5 PKK/YPG'li teröristin, terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi.
Mehmetçiğin bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğinin vurgulandığı açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 12:26
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