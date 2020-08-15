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Meksika'da Popocatepetl Yanardağı patladı
Meksika'nın en yüksek ikinci, Kuzey Amerika'nın en yüksek beşinci dağı olan Popocatepetl Yanardağı patladı. Kül bulutu 600 metre yükseldi.
Meksika'nın Popocatepetl Yanardağı sabah yerel saatle 07.27'de patladı. Kreterden çıkan kül bulutları yaklaşık 600 metre yükseldi.
Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi, insanları Popocatepetl'den uzak durmaları konusunda uyardı ve önceki 24 saat içinde yanardağda 36'dan fazla hareketlenme gözlendiğini açıkladı.
5,426 metre uzunluğundaki Popocatepetl, Meksika'nın ikinci en yüksek dağı ve Kuzey Amerika'daki beşinci en yüksek dağı.
Etiketler: yanardağ Popocatepetl patlama meksikaSon Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 12:16
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