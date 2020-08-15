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Afganistan'da Taliban saldırısında 5 korucu öldü
[Fotoğraf: AA]
Taliban militanlarının, Afganistan'ın Daykundi vilayetinin Patu ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 5 korucu hayatını kaybetti.
Daykundi Emniyet Amiri Nakibullah Malistani, basına yaptığı açıklamada, militanların, Patu ilçesinin Zin köyündeki korucu karakoluna silahlı saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.
Malistani, saldırıda 5 korucunun yaşamını yitirdiğini, 6 korucunun yaralandığını belirtti.
Etiketler: Afganistan talibanSon Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 11:54
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