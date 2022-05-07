Haber Giriş: 7 Mayıs 2022 Cumartesi 11:46Son Güncelleme: Kaynak: The Telegraph
Zelenskiy'nin polar ceketi 90 bin sterline satıldı
[Fotoğraf: AP]
Zelenskiy'nin polar ceketi, Londra'da Ukrayna'yı desteklemek amacıyla düzenlenen bir hayır müzayedesinde 90 bin sterline satıldı. Müzayede bizzat Başbakan Johnson tarafından yönetildi.
Volodimir Zelenskiy'nin haki poları, Londra'da Ukrayna için düzenlenen bir bağış toplama müzayedesinde 90 bin sterline satıldı.
Müzayede bizzat Başbakan Johnson tarafından yönetildi. Johnsın giysinin 50 bin sterlinlik başlangıç fiyatından çok daha yüksek bir fiyata gitmesi gerektiğini dile getirdi.
Tate Modern'de Rusya saldırıları altında olan Ukrayna'ya insani yardım için bağış etkinliğinde neredeyse iki katına satıldı.
Etiketler: Boris Johnson İngiltere Kiev Rusya Ukrayna Vladimir Zelenskiy
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