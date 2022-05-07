Volodimir Zelenskiy'nin haki poları, Londra'da Ukrayna için düzenlenen bir bağış toplama müzayedesinde 90 bin sterline satıldı.

Müzayede bizzat Başbakan Johnson tarafından yönetildi. Johnsın giysinin 50 bin sterlinlik başlangıç ​​fiyatından çok daha yüksek bir fiyata gitmesi gerektiğini dile getirdi.