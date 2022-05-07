Kuzeyinde Litvanya, Güneyinde Polonya. Baltık Denizi kıyısında, ana karadan ayrı ama Rusya Federasyonu'nun toprağı. Üzerinde konuşlanan füzeler yaşlı kıtayı tehdit etmeye yeterli. Kamuoyuna yansıyan haberlerin merkezindeki şehir; Kaliningrad…



İkinci dünya savaşından önce adı Königsberg, yani Kraliyet Dağı'ydı. Savaş sonrası Mihail İvanoviç Kalinin onuruna akşam yemeği verildi. Kaliningrad adı ortaya çıktı.



76 yıldır Sovyet askeri varlığı sürekli arttı. Zaman içinde NATO ve Avrupa Birliği'ne karşı Rusya'nın kozuna dönüştü.



Kaliningrad'ın özel statüsü



1996 Federal Yasası ile özel statüye kavuştu. Böylece özel ekonomik bölge ilan edildi. İthalat ve ihracatta mevzuatları değiştirildi. Gümrük vergisinden muaf hale geldi. Bu açıdan Avrupa Birliği için de önemliydi.



Kuzey Boyutu ve Bağımsız Devletler Topluluğu’na Teknik Yardım projelerine dahil edildi.

Kaliningrad'ın izolasyonu Rusya ile yapılan anlaşmalarla çözüldü.



2004'te Litvanya ve Polonya ile birlik üyesi oldu. Sağlık, sosyal refah ve ulaşım alanında sorunlar çıktı.

Füzeler nükleer başlık taşıyabiliyor, Avrupa Birliği ve NATO tedirgin

Rusya ile yapılan müzakereler sonuç verdi. Şengen ülkeleri arasında transit geçiş hakkı tanındı. Rusya ana karasıyla da seyahatler kolaylaştırıldı. Ancak "güvenlik" endişesi giderek arttı.



Zira Rusya, Kaliningrad'a S-400 ve "İskender" füzelerini yerleştirdi. Füzeler nükleer başlık taşıyabiliyor. NATO ve Avrupa tedirgin.



Ve Rusya-Ukrayna savaşı..



Bölge ülkeleri özellikle Finlandiya ve İsveç endişeli.



İki ülke Rusya ile bin 300 kilometre sınıra sahip. NATO'ya üye olmak istiyorlar. Ancak Rusya buna karşılık, Kaliningrad kartını açtı.



Nükleer silah ve hipersonik füze konuşlandıracağı uyarısında bulundu. Uyarı mesajından sonra tatbikat da yaptı. Nükleer saldırı simülasyonu bile kullanıldı. Kaliningrad'da İskender füzeleri elektronik ortamda ateşlendi.



Karşılıklı tehditlerin tam ortasında



Kaliningrad'da bugün 450 binden fazla insan yaşıyor. Şehir geçmişte dünyaca ünlü filozof da çıkardı. Akademik geleneğini de sürdürdü. Kültürel ve tarihi zenginliği ile konuşuldu. 77 yıl önce büyük savaş gördü...



Bugün ise karşılıklı tehditlerin tam ortasında yer alıyor. Dünya, Kaliningrad'da tarihin tekerrür etmesini istemiyor.