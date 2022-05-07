Europol ve Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA) tarafından hazırlanan ortak raporda, Avrupa pazarındaki büyümenin Güney Amerika'daki yüksek üretim seviyeleri yeteneklerine ulaşılmasından kaynakladığı belirtildi.

EMCDDA direktörü Alexis Goosdeel yaptığı açıklamada, bunun kıta genelinde "rekor düzeyde uyuşturucu bulunabilirliği, artan şiddet ve yolsuzluk ve daha büyük sağlık sorunları" ile sonuçlandığını söyledi.

Raporda, 2020'de yaklaşık 10,5 milyar euro piyasa değeriyle kokainin esrardan sonra Avrupa'da en çok tüketilen ikinci uyuşturucu olduğu belirtildi.

Yaşları 13 ile 64 arasında değişen yaklaşık 3,5 milyon Avrupalı, geçen yıl uyuşturucu kullandığını bildirdi.

Piyasada ek sağlık riskleri olan yeni tür “tütsülenebilir kokain ürünleri” ortaya çıktıkça bu durumun daha da büyüyebileceğini açıklandı.

Kıtada dört yıl üst üste rekor miktarlarda kokain ele geçirildi ve 2020'de 2019'a göre yüzde 6'lık bir artış görüldü.

Belçika, Hollanda ve İspanya, Avrupa toplamının dörtte üçünü oluşturuyordu. Ancak İtalya'da da büyük miktarlarda kokain ele geçirildi.

Europol İcra Direktörü Catherine De Bolle, yasadışı uyuşturucu ticaretiyle mücadelenin AB için "önemli bir öncelik" olmaya devam ettiğini söyledi.