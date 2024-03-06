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Dünya
TRT Haber 06.03.2024 15:44

Zelenskiy'nin konvoyu yakınında patlama

Odesa kentinde bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin konvoyu yakınlarında patlama meydana geldi. Zelenskiy ile görüşmek için Odesa'da bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in konvoyu da patlama noktasına 150 metre uzaklıktaydı. Her iki ekipte de yaralanan olmadı. Ukrayna ise Rusya'da bir demir madenini hedef aldı.

Zelenskiy'nin konvoyu yakınında patlama

Ukrayna'nın Odesa kenti Rus ordusunun saldırılarının hedefi oldu.

Kentte bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin heyetinin yakınlarında da bir patlama gerçekleşti.

Zelenskiy ile görüşmek için Odesa'ya giden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in konvoyu, patlama noktasına 150 metre uzaklıktaydı.

Her iki ekipte de ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırıya ilişkin resmi bir açıklama da yapılmadı.  

Ukrayna bir süredir Rus işgali altındaki Donetsk'e girme çabasında...

Savaşın en şiddetli çatışmalarının yaşandığı Bahmut'ta, Ukrayna ordusu Rus mevzilerini ateş altına aldı.

Kostyantinivka'da bir evde patlamamış Rus bombası bulundu.

Bomba, ekipler tarafından çıkarılarak güvenli bir alana taşındı.
 

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Rusya Ukrayna Vladimir Zelenskiy
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