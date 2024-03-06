Hafif Sağanak Yağışlı 6.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.03.2024 15:18

İngiltere Dışişleri Bakanı: İsrail işgalci güçtür ve sorumlulukları vardır

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail'in Gazze'ye elektrik ve su vermesi gerektiğini belirterek "Bu kürsüden İsrail'in işgalci güç olduğunu bir kez daha söylemeliyim. Sorumlukları var, bunun da İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uygun hareket edip etmediğine bakışımızı etkileyen sonuçları var" diye konuştu.

İngiltere Dışişleri Bakanı: İsrail işgalci güçtür ve sorumlulukları vardır

Lordlar Kamarası üyesi Cameron, İngiltere parlamentosunun üst kanadında ülkesinin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Göreve gelişinin üzerinden 113 gün geçtiğini söyleyen Cameron, 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'le dayanışma gösterdiklerini ancak Gazze'ye daha fazla yardımın girişinin sağlanması ve sürdürülebilir bir ateşkes için çalışmayı da sürdürdüklerini kaydetti.

Cameron, Gazze'de uzun süredir kıtlık ve salgın uyarısı yaptıklarını hatırlatarak "Gazze'de korkunç bir acıyla karşı karşıyayız" dedi.

Uyarılara rağmen açlıktan ve önlenebilir hastalıklardan kaynaklı ölümlerin yaşandığı belirten Cameron, "Durum çok kötü ve biz hala daha fazla yardımın girişini sağlamak için çalışıyoruz. İsrail'den gerçekleştirmesini istediğimiz bir dizi isteğimiz oldu. Ancak şunu söylemeliyim ki şubatta Gazze'ye giren yardımlar, ocakta girenlerin yaklaşık yarısı kadar" ifadelerini kullandı.

Bakan Cameron, bugün İngiltere'yi ziyaret eden İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ile görüşeceğini belirtti.

Sabırların tükendiğine ve bir dizi adımın atılması gerektiğine dikkati çeken Cameron, çatışmalara insani ara verilmesi ve Gazze'deki durumun iyileştirilmesi isteklerini yineledi.

Cameron, insani yardımların girişi için Gazze'ye daha fazla kara ve deniz koridoru açılması gerektiğine vurgu yaptı.

Gazze'nin her yerine su ve elektriğin verilmesi gerektiğini söyleyen Cameron, "Bu kürsüden İsrail'in işgalci güç olduğunu bir kez daha söylemeliyim. Sorumlukları vardır ve bunun da İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uygun hareket edip etmediğine bakışımızı etkileyen sonuçları vardır. Gazze konusunda en önemli mesele de budur" ifadelerini kullandı.

Cameron, yaşananları siyasi çözüm için bir fırsat olarak gördüğünü de belirterek çatışmalara verilecek insani aranın önce esirlerin serbest bırakılmasına, ardından da çatışmalara dönülmeyen bir sürece dönüşmesini umduğunu anlattı.

Çatışmalara verilecek aranın ateşkesi daha kalıcı hale getirecek yolu açacağını savunan Cameron, bunun için ise Hamas'ın ortadan kalkması gerektiğinin altını çizdi.

Cameron, Hamas'ın Gazze'de bulunduğu sürece iki devletli çözümün yürümeyeceğini öne sürerek şunları kaydetti:

"İngiltere'nin iki devletli çözümü savunduğunu tekrar söylüyorum. Bu kapsamda atılacak adımlardan biri de Filistin'i bir devlet olarak tanımak. Sürecin ilk adımının bu olduğuna düşünmüyorum çünkü Filistinliler üzerindeki reform baskısını ortadan kaldırır. Ancak İsrail'e de veto gücü verilmemeliyiz. Bu şu anda Amerikan politikasının bir etkisidir. Dolayısıyla Filistin'i tanımanın, iki devletli çözüme giden yolda ivmeyi durdurulamaz hale getirecek bir adım olarak görüyorum."

ETİKETLER
İngiltere İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 7 bin 450 kişiyi gözaltına aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:01
Kartalkaya'da kayak keyfi sürüyor
16:52
Rusya: NATO ülkelerinden son yıllarda bini aşkın Rus diplomat sınır dışı edildi
16:51
DSÖ: Gazze'de bombardımandan kurtulan çocuklar kıtlıktan hayatını kaybedebilir
16:45
Slovenya'da cezaevlerindeki doluluk oranı yüzde 139'a yükseldi
16:37
İsveç 11 Mart'ta NATO'nun 32'nci üyesi olacak
16:11
Tayland’da 1 yılda hava kirliliğinden 10.5 milyon kişi hastalandı
Kadınlar ipek dokuma tezgahlarını 457 yıllık hamama kurdu
Kadınlar ipek dokuma tezgahlarını 457 yıllık hamama kurdu
FOTO FOKUS
Heimlich manevrası öğrenmek hayat kurtarıyor
Heimlich manevrası öğrenmek hayat kurtarıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ