İngiltere Dışişleri Bakanı: İsrail işgalci güçtür ve sorumlulukları vardır

Lordlar Kamarası üyesi Cameron, İngiltere parlamentosunun üst kanadında ülkesinin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Göreve gelişinin üzerinden 113 gün geçtiğini söyleyen Cameron, 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'le dayanışma gösterdiklerini ancak Gazze'ye daha fazla yardımın girişinin sağlanması ve sürdürülebilir bir ateşkes için çalışmayı da sürdürdüklerini kaydetti.

Cameron, Gazze'de uzun süredir kıtlık ve salgın uyarısı yaptıklarını hatırlatarak "Gazze'de korkunç bir acıyla karşı karşıyayız" dedi.

Uyarılara rağmen açlıktan ve önlenebilir hastalıklardan kaynaklı ölümlerin yaşandığı belirten Cameron, "Durum çok kötü ve biz hala daha fazla yardımın girişini sağlamak için çalışıyoruz. İsrail'den gerçekleştirmesini istediğimiz bir dizi isteğimiz oldu. Ancak şunu söylemeliyim ki şubatta Gazze'ye giren yardımlar, ocakta girenlerin yaklaşık yarısı kadar" ifadelerini kullandı.

Bakan Cameron, bugün İngiltere'yi ziyaret eden İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ile görüşeceğini belirtti.

Sabırların tükendiğine ve bir dizi adımın atılması gerektiğine dikkati çeken Cameron, çatışmalara insani ara verilmesi ve Gazze'deki durumun iyileştirilmesi isteklerini yineledi.

Cameron, insani yardımların girişi için Gazze'ye daha fazla kara ve deniz koridoru açılması gerektiğine vurgu yaptı.

Gazze'nin her yerine su ve elektriğin verilmesi gerektiğini söyleyen Cameron, "Bu kürsüden İsrail'in işgalci güç olduğunu bir kez daha söylemeliyim. Sorumlukları vardır ve bunun da İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uygun hareket edip etmediğine bakışımızı etkileyen sonuçları vardır. Gazze konusunda en önemli mesele de budur" ifadelerini kullandı.

Cameron, yaşananları siyasi çözüm için bir fırsat olarak gördüğünü de belirterek çatışmalara verilecek insani aranın önce esirlerin serbest bırakılmasına, ardından da çatışmalara dönülmeyen bir sürece dönüşmesini umduğunu anlattı.

Çatışmalara verilecek aranın ateşkesi daha kalıcı hale getirecek yolu açacağını savunan Cameron, bunun için ise Hamas'ın ortadan kalkması gerektiğinin altını çizdi.

Cameron, Hamas'ın Gazze'de bulunduğu sürece iki devletli çözümün yürümeyeceğini öne sürerek şunları kaydetti:

"İngiltere'nin iki devletli çözümü savunduğunu tekrar söylüyorum. Bu kapsamda atılacak adımlardan biri de Filistin'i bir devlet olarak tanımak. Sürecin ilk adımının bu olduğuna düşünmüyorum çünkü Filistinliler üzerindeki reform baskısını ortadan kaldırır. Ancak İsrail'e de veto gücü verilmemeliyiz. Bu şu anda Amerikan politikasının bir etkisidir. Dolayısıyla Filistin'i tanımanın, iki devletli çözüme giden yolda ivmeyi durdurulamaz hale getirecek bir adım olarak görüyorum."