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Dünya
AA 06.03.2024 15:07

İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 7 bin 450 kişiyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nde savaşın başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 7 bin 450'ye yükseldi.

İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 7 bin 450 kişiyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, 7 Ekim'den bu yana gerçekleşen gözaltılara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada İsrail güçlerinin, son 24 saatte Batı Şeria'nın El Halil, Beytüllahim, Ramallah, Tulkerim ve Kalkilya kentlerinde en az 25 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.

Son gözaltılarla beraber 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 7 bin 450 oldu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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