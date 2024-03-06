Hafif Sağanak Yağışlı 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
İHA 06.03.2024 13:39

Rusya’da termik santralde patlama: 23 yaralı

Rusya’ya bağlı Tuva Cumhuriyeti’nde bir termik santralde meydana gelen patlamada 6’sı ağır 23 kişi yaralandı.

Rusya’da termik santralde patlama: 23 yaralı

Rusya’ya bağlı Tuva Cumhuriyeti’ndeki Shagonar kasabasında bulunan termik santralin kazan dairesinde yerel saatle 08.49'da büyük bir patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle kazan dairesinin bulunduğu binada çıkan yangında gökyüzüne dumanlar yükseldiği görüldü.

Patlamanın ardından olay yerine Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İşçiler ekipler tarafından tahliye edilirken, kazan dairesinde mahsur kalan 4 işçi de güçlükle dışarıya çıkarıldı.

Tahliye edilen işçilerden 15’i vücutlarında yanık oluşması ve karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Patlamada hafif yaralanan 8 işçi ise ayakta tedavi edildi.

Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tedavi altındaki 6 işçinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

İlk tespitlere göre patlama santralin kazan dairesindeki kömür deposunda yaşanan metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelirken, olayla ilgili ihmallerin araştırıldığı belirtildi.

Patlama sonrası Shagonar kasabasında yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı 62 apartman ve 216 evde merkezi ısıtma sistemi devre dışı kaldı.

ETİKETLER
Rusya
Sıradaki Haber
İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir binayı hedef alan saldırısında 3 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:22
Denizli'de asansör boşluğuna düşen işçi öldü
15:32
İngiltere Dışişleri Bakanı: İsrail işgalci güçtür ve sorumlulukları vardır
15:08
İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 7 bin 450 kişiyi gözaltına aldı
15:02
Frankfurt Havalimanı yarın yolculara kapalı olacak
15:20
Erzincan'daki maden kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
14:57
Bakan Uraloğlu: 2026'da 5G'ye geçeceğiz
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Dikimevi, geri dönüşümle 14,5 milyon lira tasarruf edecek
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Dikimevi, geri dönüşümle 14,5 milyon lira tasarruf edecek
FOTO FOKUS
Erzincan'daki maden kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Erzincan'daki maden kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ