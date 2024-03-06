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Dünya
AA 06.03.2024 14:09

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir binayı hedef alan saldırısında 3 kişi yaralandı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir binaya yönelik düzenlediği hava saldırısında 3 sivilin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir binayı hedef alan saldırısında 3 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

İsrail'e ait savaş uçakları Nebatiye vilayetinin Mercayun ilçesine bağlı Dıbbin beldesindeki 3 katlı bir binayı hedef aldı.

Vurulan binanın yanındaki evde ikamet eden 75 yaşındaki Hüseyin Ali Vansa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedef alınan binanın tamamen boş olduğunu ve uzun bir süredir sahipleri tarafından kullanılmadığını belirtti.

Yan binaya isabet eden füzelerin yatak odasını yıktığını belirten Vansa, saldırı sırasında eşi ile birlikte oturma odasında olduğunu ve yara almadan evden çıkabildiklerini söyledi.

Dıbbin sakini Vansa, saldırı nedeniyle en az 3 kişinin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Hizbullah'tan saldırı açıklaması

Lübnan'da İran destekli Hizbullah Hareketi ise İsrail'in sınırdaki yerleşim birimine saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah yaptığı açıklamada, ülkenin güneyinden İsrail'in Avivim yerleşim biriminin füzeyle hedef alındığını kaydetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda, 234 Hizbullah mensubu, 46 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

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