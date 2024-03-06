Rusya'dan NATO'ya uyarı: Doğrudan askeri çatışma hedefi olur
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD nükleer silahlarının Kuzey Avrupa’ya yerleştirilmesi halinde Rusya ile NATO arasında doğrudan askeri çatışma senaryosunda hedef olacağını bildirdi. Kremlin ise ABD'yi hedef alarak, "Rusya, Amerikan uçaklarını yok edecek" dedi.
Kremlin'den yapılan açıklamada da ABD, Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşıyor. Rusya, Amerikan uçaklarını yok edecek, askeri operasyonun bir parçası olarak, Amerikan tanklarını yok edecek.