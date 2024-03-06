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Dünya
AA 06.03.2024 13:40

Rusya'dan NATO'ya uyarı: Doğrudan askeri çatışma hedefi olur

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD nükleer silahlarının Kuzey Avrupa’ya yerleştirilmesi halinde Rusya ile NATO arasında doğrudan askeri çatışma senaryosunda hedef olacağını bildirdi. Kremlin ise ABD'yi hedef alarak, "Rusya, Amerikan uçaklarını yok edecek" dedi.

Rusya'dan NATO'ya uyarı: Doğrudan askeri çatışma hedefi olur

Kremlin'den yapılan açıklamada da ABD, Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşıyor. Rusya, Amerikan uçaklarını yok edecek, askeri operasyonun bir parçası olarak, Amerikan tanklarını yok edecek. 

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