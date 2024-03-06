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Dünya
AA 06.03.2024 13:25

AB, hava trafiği reformuna hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB) kurumları, Avrupa hava trafik yönetim sisteminin verimliliğini artırmaya yönelik Tek Avrupa Hava Sahası girişiminde anlaştı.

AB, hava trafiği reformuna hazırlanıyor

AB Konseyi, üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen Tek Avrupa Hava Sahası (Single European Sky) reformunda uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Açıklamada, reformun amacının Avrupa hava sahasının performansını, organizasyonunu ve yönetimini iyileştirmek olduğuna işaret edildi.

Reformun kapasiteyi ve sistem uyumunu artırırken maliyetleri düşüreceği kaydedilen açıklamada, hava seyrüsefer hizmetlerinin sağlanmasını geliştireceği ve havacılığın çevre ile iklim üzerindeki etkisini azaltacağı belirtildi.

Açıklamada, Tek Avrupa Hava Sahası reformunun kapasite ihtiyaçlarını karşılama, uygun maliyet ve çevre ayak izini azaltma gibi hedeflerini koruduğu, bunun dron kurallarına da katkı sağlayacağı bildirildi.

Üye ülkelerin, hava trafik kontrolünün yapısını ve mali sürdürülebilirliğini değerlendirmek için ulusal denetleyici makamlar kuracağına işaret edilen açıklamada, ülkelerin ortak organizasyonel modellerle ekonomik ve güvenlik gözetim işlevlerini aynı kuruluşta birleştirebileceği kaydedildi.

Söz konusu reform, üye ülkeler ve AP onayının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

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