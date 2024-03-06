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Dünya
AA 06.03.2024 12:31

Halep'te kızı PKK tarafından kaçırılan baba evladının geri dönmesini bekliyor

Suriye'nin kuzeybatısında Halep ilinin Şeyh Maksud Mahallesi'nde 16 yaşındaki kızı terör örgütü PKK/YPG tarafından kaçırılan Ahmed Mustafa, evladının evine döneceği günü bekliyor.

Halep'te kızı PKK tarafından kaçırılan baba evladının geri dönmesini bekliyor

Terör örgütü PKK/YPG Suriye'de işgal ettiği bölgelerde çocukları kaçırmaya devam ediyor.

PKK/YPG'li teröristler, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nde 12 Aralık 2023'te de 2008 doğumlu Rukan Mustafa'yı kaçırdı.

Rukan'ın kaçırıldığı tarihten 6 gün sonra terör örgütünün sözde kadın kolları YPJ, baba Mustafa'yı arayarak kızının ellerinde olduğu haberini verdi.

"Rukan annesinden fazla babasına düşkün"

4'ü kız 6 çocuk babası Mustafa, terör örgütü tarafından kaçırılacağı korkusuyla diğer çocuklarını okula gönderemiyor.

Acılı baba Ahmed Mustafa, yaşadığı mağduriyeti ve kızına hasretini anlattı.

Kuaförde çalışan kızının iş yerinden çıktığı sırada terör örgütü tarafından kaçırıldığını belirten Mustafa, "Daha sonra kızımı görmedim. Neredeyse 3 ay olacak. 6 gün sonra aradılar beni. Kızımın YPJ'nin elinde olduğunu söylediler" dedi.

"Kızımı bana iade edin"

Kızını bulmak için 10 gün eve uğramadan gezdiğini söyleyen Mustafa, "4 kızım 2 oğlum var. Rukan kaçırıldıktan sonra 3 kızım kaldı. Çok zor durumdayız. Rukan annesinden fazla babasına düşkündür. Eminin şimdi beni arıyor" diye konuştu.

Teröristlerin baskılarına maruz kaldığını anlatan Mustafa, Birleşmiş Milletlere (BM) ve insan hakları örgütlerine çağrıda bulunarak, "Kızımı istiyorum. Sesimi duyan herkese yalvarıyorum. Kızımı bana iade edin" ifadelerini kullandı.

2022'de 1200 çocuğu kaçırarak silahlı kadrosuna kattı

BM'nin Ocak-Aralık 2022 dönemine ilişkin "Yıllık Silahlı Çatışmalarda Çocuklar" raporunda, terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı SDG ve YPG'nin, 2022'de 1200'den fazla çocuğu asker olarak kullandığı açıklanmıştı.

Raporda, PKK'nın Suriye kolu SDG'nin 637 çocuğu, PKK/YPG ve SDG'ye bağlı yapılanmaların 633 çocuğu silahlı kadrosuna kattığı kaydedilmişti.

Raporda görüşlerine yer verilen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Çocukların HPG/PKK tarafından asker olarak kullanılmasından son derece endişeliyim. Onları, çocukları asker olarak ve farklı amaçlar için kullanmayı sonlandırmaya ve saflarındaki tüm çocukları serbest bırakmaya davet ediyorum" ifadesini kullanmıştı.

ETİKETLER
Terör Örgütü Terörle Mücadele PKK/YPG PKK/KCK
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