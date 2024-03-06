Gazze'de bir çocuk daha "açlıktan" öldü

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze kentindeki Şifa Hastanesinde yetersiz beslenme nedeniyle 15 yaşındaki bir kız çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.

İsrail'in insani yardımları engellediği Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme sebebiyle ölenlerin sayısının 18'e yükseldiğini aktaran Kudra, Gazze'nin kuzeyindeki açlık felaketinin özellikle kronik hasta, çocuk ve hamile kadınlar için öldürücü seviyelere çıktığını kaydetti.

İsrail'in kuzeydeki bölgelerde açlıklarını giderme arayışındaki insanlara karşı korkunç katliamlar yaptığına dikkati çeken Kudra, "Açlık giderek derinleşiyor ve insani yardımların girişi için saldırıların durdurulmaması halinde binlerce vatandaşın canını alacak." ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumdan İsrail saldırılarını durduracak baskılar uygulamasını talep eden Kudra, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde olabilecek insani felaketin önüne geçilmesi için Birleşmiş Milletlerin (BM) acil adımlar atması gerektiğini vurguladı.

İsrail Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğütmeye başladığı bildiriliyor.

İsrail yaklaşık 5 aydır yıkıcı saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne yardım girişini engelleyerek bölgede büyük bir "insani felakete" neden olurken, İsrail'in "aç bırakma politikası" şu ana kadar en küçüğü 14 günlük bebek olmak üzere 18 çocuğun ölümüne yol açtı.