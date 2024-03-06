Puslu 7.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.03.2024 12:18

İngiltere'de 5 özel kuvvetler askeri Suriye'de "savaş suçu" işlediği iddiasıyla gözaltına alındı

İngiliz özel kuvvetler birliklerinden Özel Hava Hizmetleri (SAS) personeli 5 asker, Suriye'deki eylemlerinin "savaş suçu" olduğu şüphesiyle gözaltına alındı.

İngiltere'de 5 özel kuvvetler askeri Suriye'de "savaş suçu" işlediği iddiasıyla gözaltına alındı

İngiltere medyasında yer alan haberde, uzun süredir DEAŞ'a karşı PKK'nın Suriye kolu SDG'ye destek verdiği belirtilen 5 SAS askerinin "savaş suçu" işledikleri iddiasıyla gözaltına alındığı kaydedildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Savunma Bakanlığı yetkilileri, gözaltı haberlerini doğrularken, soruşturmayla ilgili yorum yapamayacaklarını ancak her iddiayı ciddiye aldıklarını bildirdi.

SAS personelinin gözaltına alınmasına sebep olan iddiaların arasında bir DEAŞ şüphelisinin iki yıl önceki bir operasyonda öldürülmesi de bulunuyor. Ancak SAS personeli, şüphelinin meşru bir tehdit oluşturduğunu iddia ederek olayın savaş suçu sayılamayacağını savunuyor.

Uluslararası Af Örgütünden yapılan açıklamada, savaş suçu iddialarının ciddiyetle soruşturulması gerektiği vurgulandı.

İngiliz askerlerinin nadiren "savaş suçu" iddiasıyla yargılanıp mahkum edildiği ülkede son dönemde Afganistan'da 80 kişinin öldürülmesi soruşturması kapsamında gözler tekrar SAS'a çevrilmişti.

Afganistan soruşturmasında olduğu gibi Suriye'deki savaş suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmada da personelin kimliğinin açıklanması beklenmiyor.

Tamamen gizlilik içinde riskli görevler yürüten birim, İngiltere'nin resmi olarak askeri varlığının bulunmadığı bölgelerde bu görevleri gerçekleştiriyor.

ETİKETLER
İngiltere
Sıradaki Haber
ABD'de seçimin kaderini sınır güvenliği mi belirleyecek?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:24
Anket: Almanların çoğu eline silah alarak ülkeyi savunmaya hazır değil
12:26
Gazze'de bir çocuk daha "açlıktan" öldü
12:21
İsrail'in 152 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 30 bin 717'ye çıktı
12:22
6 Şubat depremleri sonrası fahiş fiyat artışları RADAR'da
12:19
Glütensiz ürüne ulaşım kolaylaşacak, sektör yeni ürünlerle büyüyecek
12:13
ABD'de seçimin kaderini sınır güvenliği mi belirleyecek?
Gazze'deki BM okuluna sığınan Filistinliler, zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor
Gazze'deki BM okuluna sığınan Filistinliler, zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor
FOTO FOKUS
Tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı
Tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ