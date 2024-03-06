Puslu 7.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.03.2024 11:54

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 23 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 23 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 23 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu gece ve sabah saatlerinde işgal altındaki bölgede baskınlar düzenledi.

Bu baskınlarda, İsrail askerleri Ramallah'ta 6, El Halil'de 9, Tulkerim'de 4, Beytüllahim'de 2 ve Kalkilya'da 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te son alınanlarla, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 7 bin 422'ye yükseldiği belirtilmişti.

Filistinli yetkililer dün, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da, Hamas'la yapılan esir takasında serbest bıraktığı 11 Filistinliyi yeniden gözaltına aldığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı da 423'e ulaşmıştı.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Batı Şeria
Sıradaki Haber
Kanada'da, İsrail'e askeri ihracatın durdurulması için hükümete karşı dava açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:24
Anket: Almanların çoğu eline silah alarak ülkeyi savunmaya hazır değil
12:26
Gazze'de bir çocuk daha "açlıktan" öldü
12:21
İsrail'in 152 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 30 bin 717'ye çıktı
12:22
6 Şubat depremleri sonrası fahiş fiyat artışları RADAR'da
12:19
İngiltere'de 5 özel kuvvetler askeri Suriye'de "savaş suçu" işlediği iddiasıyla gözaltına alındı
12:19
Glütensiz ürüne ulaşım kolaylaşacak, sektör yeni ürünlerle büyüyecek
Gazze'deki BM okuluna sığınan Filistinliler, zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor
Gazze'deki BM okuluna sığınan Filistinliler, zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor
FOTO FOKUS
Tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı
Tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ