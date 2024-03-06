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Dünya
AA 06.03.2024 11:57

Filistin: İsrail, Gazze'ye yardımların karadan girişini engelleyerek işgali sağlamlaştırmayı hedefliyor

Filistin yönetimi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardımların denizden girişine izin verip karadan girişini engelleyerek bölgeye yönelik işgalini sağlamlaştırmayı hedeflediğini bildirdi.

Filistin: İsrail, Gazze'ye yardımların karadan girişini engelleyerek işgali sağlamlaştırmayı hedefliyor

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırı ve ablukasını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini engellemesi kınandı.

İsrail'den insani yardımların girişi için Gazze Şeridi'yle olan sınır kapılarını açması talebinde bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail, Gazze'ye yardımların ulaşımı için denizden onay verme ve karadan girişleri engellemeye odaklanmış görülüyor. İsrail, bu şekilde işgali sağlamlaştırmanın yanı sıra Batı Şeria ile Gazze Şeridi'ni birbirinden ayırmayı ve halkımızı tehcir etmeyi hedefliyor."

İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan haberde, Körfez ülkelerinden Gazze'ye deniz yoluyla insani yardım gönderilmesinin planlandığı belirtilmişti.

İsrail Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğütmeye başladığı bildiriliyor.

İsrail yaklaşık 5 aydır yıkıcı saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne yardım girişini engelleyerek bölgede büyük bir "insani felakete" neden olurken, İsrail'in "aç bırakma politikası" şu ana kadar en küçüğü 14 günlük bebek olmak üzere 16 çocuğun ölümüne yol açtı.

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