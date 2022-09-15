Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe 11:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Zelenskiy’nin kazası soruşturuluyor
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Dün akşam saatlerinde Zelenskiy’nin İzyum’dan dönerken geçirdiği trafik kazasının soruşturulduğu açıklandı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Sözcüsü Serhiy Serhiyovych Nykyforov, dün akşam saatlerinde Zelenskiy’nin İzyum’dan dönerken geçirdiği trafik kazasıyla ilgili açıklamada bulundu.
“Kiev'de bir araç, Ukrayna Devlet Başkanı'nın aracı ve konvoy araçlarıyla çarpıştı. Devlet Başkanına eşlik eden sağlık görevlileri, araç sürücüsüne acil yardım sağladı ve onu bir ambulansa nakletti. Başkan bir doktor tarafından muayene edildi, ciddi bir yaralanma tespit edilmedi. Kolluk kuvvetleri, kazanın nedenlerini öğrenecektir.”
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün Kiev’den ayrılarak Rusya'nın kontrolünden yeniden Ukrayna'nın kontrolüne geçen İzyum’u ziyaret ederek Ukrayna bayrağının göndere çekilme törenine katılmıştı.
Etiketler: Ukrayna
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