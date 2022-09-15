Guterres, düzenlediği basın toplantısında, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin atanmasına kaşı çıktığı BM Libya Özel Temsilcisi Senegalli diplomat Abdoulaye Bathiliy'nin, ülkede karşılaşacağı güçlükleri bilmenin zor olduğunu söyledi.

Guterres ayrıca, küresel ve bölgesel güçleri Libya konusunda Berlin'de tekrar bir araya gelmeleri konusunda şiddetle teşvik ederek söz konusu konferansların "en yararlı uluslararası araç" olduğunu belirtti.

Ülkenin doğusuyla batısı arasındaki barışın korunması gerektiğine işaret eden Guterres, Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'yı destekleyen milisler arasında son zamanlarda yaşanan çatışmalardan kaçınmanın "asli" olduğunu kaydetti.

Guterres, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi ve başkent Trablus merkezli Ulusal Birlik Hükumetini "her ne pahasına olursa olsun" barışı korumaya ve yasal değişiklikler üzerinde hızla anlaşarak seçimlere gitmeye çağırdı.

Libya'daki siyasi kriz

Birleşmiş Milletler öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresi 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta ise Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Libya Ulusal Birlik Hükumeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu ve görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.