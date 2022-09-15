Lübnan'ın bankacılık krizi birçok insanı kendi parasına erişimden mahrum bıraktı. Ülkede iki aydan kısa bir süre içinde ikinci rehine durumu yaşandı.

Lübnanlı bir kadın, Blom Bankası'nın Beyrut'un merkezindeki bir şubesinde hesaptan parasını çekmek talebiyle oyuncak tabancayla personeli rehin aldı.

Hesabından para çekebilmek için baskın yaptı

Adı Sali Hafız olan kadın baskının bir bölümünü canlı yayınladı. Videoda kimseyi öldürmeyeceğini iddia eden Hafız, haklarını savunmak ve ölmekte olan kız kardeşine yardım etmek için bankada olduğunu söyledi.

Baskına katılan çok sayıda kişi olay yerinde polis tarafından gözaltına alınırken, Hafız kaçmayı başardı.

Kadın, olayın ardından Al-Jadeed TV kanalına verdiği röportajda, toplam 20 bin dolarlık mevduatından 12 bin dolar ve bin Lübnan poundu çekmeyi başardığını doğruladı.

28 yaşındaki genç kadın, kullandığı silahın yeğenine ait plastik bir oyuncak olduğunu da söyledi. Baskından kısa bir süre sonra kadın tutuklandı.

Lübnan'da döviz kıtlığı

Lübnan'daki döviz kıtlığı nedeniyle, bankalar vatandaşların mevduatlarından döviz cinsinden para basmayı reddediyor. Bunun yerine müşterilerine 'karaborsa' oranlarından önemli ölçüde daha düşük bir oranda Lübnan sterlini teklif ediyor.