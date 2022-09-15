Bilim insanları şimdi doğru zamanda doğru şekilde gülerek mizah nüansları oluşturmayı amaçlayan bir Yapay Zeka (AI) sistemi geliştiriyorlar.

Erica adlı gülen robotun arkasındaki ekip, sistemin insanlarla yapay zeka sistemleri arasındaki doğal konuşmaları iyileştirebileceğini söylüyor.

Frontiers in Robotics and AI'da yayınlanan araştırmanın baş yazarı Kyoto Üniversitesi'nden Dr Koji Inoue, "Konuşma amaçlı yapay zekanın önemli işlevlerinden birinin empati olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden bir robotun kullanıcılarla empati kurmasının yollarından birinin onların kahkahalarını paylaşmak olduğuna karar verdik" dedi.

Inoue ve meslektaşları, yapay zeka sistemlerine konuşmalı kahkaha sanatını öğretmek için yola çıktılar.

Erkek üniversite öğrencileri ile dört kadın amatör oyuncu tarafından kurulan diyloglar, eğitim verileri olarak toplandı.

Diyalog verilerine solo kahkahalar, sosyal kahkahalar ve neşeli kahkahalar için açıklamalar eklendi.

Bu veriler daha sonra gülüp gülmeyeceğine karar vermek ve uygun türü seçmek için bir makine öğrenme sistemini eğitmek için kullanıldı.

Algoritma, ses dosyalarına dayanarak, daha hafif olma eğiliminde olan sosyal kahkahaların ve neşeli kahkahaların temel özelliklerini, bunları uygun durumlarda yansıtmak amacıyla öğrendi.

Ekip, kahkahaların kendi farklı karakterleri olan robotlar yaratmaya yardımcı olabileceğini söyledi.