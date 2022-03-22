Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 07:53Son Güncelleme: Kaynak: BBC
Zelenskiy'den yeni açıklama: Rus kuvvetleri geri püskürtüldü
[Fotoğraf: Reuters]
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus kuvvetlerini geri püskürttüğünü ve ilerlemelerini yavaşlattığını söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, pazartesi gecesi yayınladığı bir video mesajında, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rus kuvvetlerini geri püskürttüğünü ve ilerlemelerini yavaşlattığını söyledi.
Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri olan Harkov bölgesinde bir Rus uçağının düşürüldüğünü de sözlerine ekledi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı da ihtilafla ilgili son güncellemesinde, birliklerinin Rus birliklerini başkentin yaklaşık 60 km batısındaki Makariv'in geri alındığını duyurdu.
Etiketler: Rusya Ukrayna Vladimir Zelenskiy
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