Rusya'nın Podolsk kentindeki bir iş yerinin deposunda çalışan üç şüpheli, çevrimiçi bir sipariş topluyormuş gibi yaparak depolama alanına girerken güvenlik kameralarına yakalandı.

Soygunun güvenlik kamerası görüntülerinde üç adamın 20 üst düzey ekran kartının tamamını çaldığı görüldü.

Soygunu yapan üçlü, çok rağbet gören kartları yerel rehin dükkanlarına satmaya çalıştıklarında polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Kartların yarı fiyatına satılmasından şüphelenen bir dükan sahibi, polise haber verdi.

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