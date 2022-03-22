Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 06:45Son Güncelleme: Kaynak: Russian Today
Rusya'da depo çalışanları 35 bin dolar değerinde ekran kartı çaldı
Rusya'da üç depo çalışanı, değeri 35 bin doların üzerinde olan bir grup Nvidia RTX 3070 TI ekran kartını çalıp bunları yerel rehincilere satmaya çalışmaktan tutuklandı.
Rusya'nın Podolsk kentindeki bir iş yerinin deposunda çalışan üç şüpheli, çevrimiçi bir sipariş topluyormuş gibi yaparak depolama alanına girerken güvenlik kameralarına yakalandı.
Soygunun güvenlik kamerası görüntülerinde üç adamın 20 üst düzey ekran kartının tamamını çaldığı görüldü.
Soygunu yapan üçlü, çok rağbet gören kartları yerel rehin dükkanlarına satmaya çalıştıklarında polis tarafından kısa sürede yakalandı.
Kartların yarı fiyatına satılmasından şüphelenen bir dükan sahibi, polise haber verdi.
Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Çalınan RTX 3070 TI'ler şu anda Rusya'da yaklaşık bin 900 dolar değerinde.
Etiketler: Rusya
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