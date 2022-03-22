Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 07:16Son Güncelleme: Kaynak: BBC
Ukrayna: Kiev yakınlarındaki Makariv kasabası geri alındı
Ukrayna ordusu, kuvvetlerinin Kiev yakınlarındaki Makariv kasabasını geri aldığını açıkladı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, ihtilafla ilgili son güncellemesinde, birliklerinin Rus birliklerini başkentin yaklaşık 60 km batısındaki kasabadan dışarı ittiğini söyledi.
Facebook sayfasında "Savunucularımızın kahramanca eylemleri sayesinde Ukrayna devlet bayrağı Makariv şehri üzerine çekildi, düşman reddedildi" diye yazdı.
Açıklama, bölgeye Rus havan topu saldırısı sonrası yedi kişinin ölmesinden üç gün sonra geldi.
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