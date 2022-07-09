Kurban Bayramı ile ilgili sosyal medyada paylaşımda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkçe "Kurban Bayramınız hayırlı ve mübarek olsun" dediği anları da paylaştı.

Zelenskiy paylaşımında " Müslüman toplum kurban bayramını kutlayacak. Bu, fedakarlığı öğreten ve insanları iyi işler yapmaya yönlendiren özel bir bayramdır. Şimdi Ukrayna'nın ve dünyanın tüm Müslümanlarını tebrik etmek istiyorum ve barışın yeniden kurulmasını ve her türlü kötülüğün her zaman kaybetmesini diliyorum " dedi.

"Kırım'da birbirimizi ağırlayacağımız bir yıl gelecek"

Kırım Tatar halkına da seslendi:

"Özellikle Kırım Tatar halkı bunu bekliyor ve inanıyorum ki özgür bir Kırım'da birbirimizi ağırlayacağımız bir yıl gelecek. Kurban bayramınız hayırlı ve mübarek olsun."