Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Komitesinin kararınca aralarında Rus vatandaşlarının da olduğu 95 kişi yaptırım listesine alındı.

Zelenskiy'nin yürürlüğe koyduğu yaptırımlara göre, bu kişilerin ülkeye girmeleri süresiz yasaklanacak ve mal varlıkları dondurulacak.

Ayrıca 3 Rus ve 1 Singapur firmasının da ekonomik yaptırım listesine alındığı bilgisi verildi.

Rusya'da seçimler

Rusya’da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması, 39 federatif bölgenin parlamentosu ile bazı bölgelerdeki yönetici ve mahalli seçimler için 17-19 Eylül arasında oylama işlemi gerçekleşmişti.

Ukrayna yönetimi, Rusya’nın Kırım’da seçim yapmasına uluslararası hukukun ihlal edildiği gerekçesiyle itiraz etmişti.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da yaptığı seçimleri tanımadığını söylemişti.

Rusya, 2014'te Kırım'ı yasa dışı ilhak etmişti.