Facebook, WhatsApp ve Instagram'da dün akşam yaşanan kesinti, dünya gündeminin en üst sıralarında yer aldı.

6 saate yakın süren erişim sıkıntısının hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığı ve kullanıcı verilerinin çalındığına dair bir delil bulunmadığı açıklandı.

Kesintilerin ardından birçok sosyal medya kullanıcısı Telegram'a yöneldi.

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, dün gece yaşanan Facebook kesintisi esnasında 70 milyon yeni kullanıcı kazandıklarını duyurdu.

Durov, Telegram kanalında, "Telegram'ın günlük büyüme oranı standart büyümeleri aştı ve bir günde diğer platformlardan 70 milyondan fazla kullanıcıyı ağırladık" dedi.

Durov, Amerika'daki bazı kullanıcıların da katılımıyla milyonlarca kişinin aynı anda kaydolduğu için hız düşüşü yaşandığını ancak kesinti yaşanmadığını duyurdu.