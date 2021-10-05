Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 20:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yemen'de MSF örgütü çalışanı bir sağlık görevlisi öldürüldü
Yemen'de Uluslararası Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü çalışanı bir sağlık görevlisinin silahlı kişilerce öldürüldüğü bildirildi.
MSF'nin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, örgüt çalışanlarından Yemen vatandaşı Atıf Seyf el-Hurazi'nin dün akşam ülkenin güneyindeki Aden'e yaptığı yolculuk sırasında silahlı kişilerin saldırısına uğradığı belirtildi
Saldırıda hayatını kaybeden Hurazi'nin, Yemen'in kuzeyindeki İbb ilinde bir hastanede hemşire olarak çalıştığı aktarıldı.
Açıklamada, olayın tam olarak yaşandığı yer veya saldırganların kimliğine ilişkin ise bilgi verilmedi.
Yerel basında çıkan haberlerde ise, Hurazi'nin Lahic ilinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyine (GGK) ait askeri noktalardan birinde öldürüldüğü belirtildi.
Yemen hükümeti ve GGK'den konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Etiketler: Yemen
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