Birçok sendikanın çağrısıyla Paris'teki Republique Meydanı'nda toplanan eylemciler, Opera binası yakınlarına yürüdü.

Hükümetin hazırladığı emeklilik reformuna tepki gösteren göstericiler, kamuda ve özel sektörde iş şartlarının geliştirilmesini, emeklilerin, çalışanların ve memurların aldığı maaşlara zam yapılmasını talep etti. Eylemciler, hükûmet karşıtı pankartlar taşıdı ve sloganlar attı.

Yaklaşık 25 bin kişinin katıldığı Paris'teki eylemde polis yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Paris'in yanı sıra ülke genelinde 200'den fazla noktada gösteriler düzenlendi. Ülke genelindeki gösterilerde, toplu taşıma araçlarında ve tren seferlerinde kısmen aksaklıklar yaşandı. Eğitim Bakanlığına göre öğretmenlerin yüzde 4,06'sı bugün greve gitti.

Paris yönetimi, Mart 2020'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle emeklilik reformuna ilişkin çalışmaları durdurmuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, 21 Eylül'de ilgili bakanlarla yaptığı toplantıda, reforma ilişkin çalışmaların uygun zamanda yeniden başlayacağını söylemişti.

Eylemler şiddete dönüştü Hükûmetin hazırladığı ve Ulusal Meclis'e sunduğu emeklik reformuna karşı Aralık 2019'da ve Ocak 2020'de Paris başta olmak üzere ülke genelinde farklı günlerde yüz binlerce kişinin katıldığı birçok gösteri düzenlenmişti.