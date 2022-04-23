Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir çağrıda bulundu.

Zelenskiy Putin'e çağrısında savaşı bitirimek için toplantı yapmayı teklif etti.

Ayrıca Zelenskiy, "Eğer Mariupol'da insanlarımız yok edilirse, işgal altındaki bölgelerde sözde referandumlar yapılırsa, Ukrayna (Rusya ile yapılacak) herhangi bir müzakereden çekilecek." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın yarın Kiev'e gideceğini açıkladı.

