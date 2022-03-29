Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Danimarka parlamentosunda konuşma yaptı.

CPH Post sitesinin haberine göre, Ukrayna Devlet Başkan Vladimir Zelenskiy konuşmasında, Danimarkalılara destekleri için teşekkür etti ve Ukrayna için bir mum yakmalarını istedi.

Christiansborg Sarayı'nda konuşan Zelenskiy, "Danimarkalı aileleri, Rus işgalinde kaybedilen Ukraynalıların hayatlarının anısına bugün bir mum yakmaya çağırıyorum. Barış ve özgürlüğümüz için hayatlarını feda edenlerin hatırasına." dedi.

"Rus petrolünü bırakın"

Zelenskiy, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve meslektaşlarını Rusya üzerindeki baskıyı sürdürmeye çağırdı.

Danimarkalı şirketlerin Rusya'dan çekilmesini takdir eden Zelenskiy, Danimarka'yı Rus petrolünü bırakmaya çağırdığını söyledi.

[Fotoğraf: Reuters]

Zelenskiy ayrıca, Ukrayna'daki çatışma sona erdiğinde Mikolayiv gibi yıkılan şehirlerin yeniden inşası için Danimarka'dan yardım istedi.

Salondakiler, Zelenskiy'nin konuşmasını ayakta alkışladı.