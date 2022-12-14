Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba 11:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zelenskiy: "Ukrayna'ya fırlatılan 13 İHA havada imha edildi"
[Fotograf: Reuters]
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerince sabah saatlerinde Ukrayna'ya fırlatılan 13 insansız hava aracının (İHA) havada imha edildiğini duyurdu.
Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, Rus ordusunun sabah erken saatlerinde Ukrayna'ya 13 İHA ile saldırı düzenlediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Teröristler bu sabah 13 Şahid (İran yapımı İHA) fırlattı. 13'ünün tamamı Ukrayna hava savunma sistemleri tarafından vuruldu."
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