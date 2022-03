Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü. Görüşmede İstanbul'daki müzakere ele alındı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, “Ukrayna’nın gerçek bir dostu olan Erdoğan’la bir görüşme daha yaptık. Barış için daha fazla adım atma konusunda mutabık kaldık. Türkiye, Ukrayna'nın güvenliğinin garantörlüğüne hazır olduğu için teşekkür ettim" dedi.

Had another conversation with a real friend of ????????, President of ???????? @RTErdogan. Noted the high level of organization of negotiations of delegations in Istanbul. Agreed on further steps towards peace. Thanked for the readiness of ???????? to become the guarantor of security of our state!