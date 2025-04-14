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Dünya
AA 14.04.2025 11:02

Zelenskiy, Trump'ı "barış planı" hakkında karar vermeden önce Ukrayna'ya davet etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'a, "barış planı" hakkında karar vermeden önce ülkesini ziyaret etmesi çağrısında bulundu.

Zelenskiy, Trump'ı "barış planı" hakkında karar vermeden önce Ukrayna'ya davet etti
[Fotograf: Reuters]

Zelenskiy, CBS News televizyonunun "60 Minutes" programında yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü kaydeden Zelenskiy, ABD Başkanı Trump'ı ülkesini ziyaret ederek saldırının sonuçlarını görmeye davet etti.

Trump'ın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda "barış planı" hakkında herhangi bir karar vermeden önce Ukrayna'ya gelmesi gerektiğini kaydeden Zelenskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelin, görün ve sonra savaşı nasıl bitireceğimize dair bir planla hareket edelim. Kiminle anlaşma yaptığınızı anlayacaksınız. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in ne yaptığını anlayacaksınız.

Ama lütfen, herhangi bir karar almadan önce, herhangi bir müzakere planı yapmadan önce gelip insanlara, sivillere, askerlere, hastanelere, kiliselere, yok edilen çocuklara bakın."

Rusya'nın savaşı sürdürmek istediğini ve tüm dünyanın tehlikeyle karşı karşıya olduğunu savunan Zelenskiy, "Putin'in nihai hedefi, Rus İmparatorluğu'nu yeniden kurmak ve şu anda NATO koruması altında olan toprakları geri almaktır. Tüm bunları hesaba katarak, bunun bir dünya savaşına dönüşebileceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Vladimir Zelenskiy Donald Trump Ukrayna Rusya
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