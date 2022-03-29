Ukrayna Lideri Volodimir Zelenskiy, yeni bir video yayınladı.

Rusya'ya yaptırımların sertleştirilmesini isteyen Zelenskiy, "Yaptırımlar zayıf veya yetersiz olursa, Rusya şu anda yaptıklarının daha fazlasını yapabileceği konusunda tehlikeli bir yanılsamaya düşer, bunu da binlerce Ukraynalı canlarıyla öder" dedi.

Zelenskiy'den "kimyasal silah" tepkisi

Kimyasal silah kullanımıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Zelenskiy, kimyasal silah kullanması durumunda Rusya'ya yaptırımların sıkılaştırılacağı yönündeki imalara dikkati çekti.

"Biz canlı insanlar Rusya'nın kimyasal silah kullanmasını beklemeliyiz, öyle mi?" diyerek tepki gösterdi.

"İrpin şehri işgalcilerden kurtarıldı"

İrpin şehrinin işgalcilerden kurtarıldığını hatırlatarak, "Kurtarılan bölgeler henüz güvenlikli değil. Çatışmalar sürüyor" diye konuştu.

Peskov'dan Biden'a eleştiri: Açıklama endişe verici

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da, ABD merkezli PBS kanalına açıklamalarda bulundu.

Peskov'un hedefinde ABD Başkanı Joe Biden vardı. Biden'ın, "Putin iktidarda kalamaz" sözlerine dikkat çeken Peskov, bu açıklamanın endişe verici olduğunu belirtti, "kişisel bir hakaret" dedi.

"Rusya, nükleer silahları devletin varlığına tehdit oluşursa kullanacak"

Nükleer silah tartışmalarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Peskov, "Rusya nükleer silahları yalnızca devletin varlığına tehdit oluşursa kullanacak" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın sivillerin yaşadığı konutları hedef almadığını öne süren Peskov, NATO'nun "bir çatışma makinesi" olduğunu söyledi.

Sırp medyasına konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, Batılı ülkelerin yaptırımlarını eleştirdi.

Lavrov: Rusya'nın birçok dostu var, Çin ile ilişkiler en iyi döneminde

Moskova'nın birçok dostunun olduğunu dile getiren Lavrov, "Rusya-Çin ilişkileri şimdiye kadarki en iyi döneminde. Rusya izole edilemez" dedi.

