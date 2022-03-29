Cezayir Savunma Bakanlığı, ülkenin batısında bulunan 2’nci askeri bölgedeki Busfar Hava Üssü’nden kalkan MIG-29 tipi uçağın havalandıktan kısa bir süre sonra yaşanan teknik arıza nedeniyle düştüğünü duyurdu.

Uçakta bulunan iki pilotun başarıyla atladığı belirtilen açıklamada, yaralı olarak Vahran şehrindeki askeri hastaneye kaldırılan pilot Bin Mebhut Tahir’in yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı aktarıldı.

Açıklamada, uçakta bulunan diğer pilotla ilgili ise herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılacak

Öte yandan açıklamada, Cezayir Genelkurmay Başkanı General Said Şangariha'nın kendisi ve tüm ordu mensupları adına şehit ailelerine taziyelerini ilettiğine yer verildi.

Açıklamada, Şangariha’ın olayla ilgili soruşturma açılması için ilgili birimlere talimat verdiği öğrenildi.