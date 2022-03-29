ABD'nin Pensilvanya Eyaleti'nde yoğun kar yağışı buzlanmaya neden oldu. Görüş mesafesi neredeyse sıfıra düştü. Kontrolden çıkan araçlar birbirine çarptı.

Buz pistine dönen otobanda, kamyonlar hızlarını almadı, öndeki araçlara çarptı.

Yaklaşık 50 araç birbirine girdi.



Bazı sürücüler kaza yapmamak için araçlarını yoldan dışarı attı.

O anları görüntüleyenler kendi araçlarının gördüğü zararın da şokunu yaşadı.

Kazanın olduğu yolda bazı araçlardan dumanlar yükseldi.



Bölgeye onlarca polis ve itfaiye aracı gitti. Zincirleme kaza nedeniyle otobanda trafik uzun süre durdu.