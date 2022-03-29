Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 02:38Son Güncelleme: Kaynak: AA-İHA
Meksika'da silahlı saldırı: 19 kişi yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA]
Meksika'nın Michoacan eyaletinde, horoz dövüşü yaptırılan alandakilere düzenlenen silahlı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Meksika’nın batısında yer alan Michoacan eyaletinde silahlı bir grubun yasadışı horoz dövüşü yapılan yere ateş açması sonucu en az 19 kişi hayatını kaybetti.
Adli tıp uzmanları, hayatını kaybeden 19 kişiden 16’sının erkek, 3’ünün de kadın olduğunu ve çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı.
[Fotoğraf: AA]
Görgü tanıkları, saldırganların olay yerinden kaçtığı esnada rastgele ateş açtıklarını söyledi.
Saldırının nedeni henüz belirlenemezken, saldırganları yakalamak için askerler görevlendirildi.
[Fotoğraf: AA]
Başta suç çeteleri ve uyuşturucu kartellerinin çatışmalarıyla şiddet olaylarına sahne olan Meksika'da, son 16 yılda 340 bin kişinin cinayete kurban gittiği iddia ediliyor.
Etiketler: Meksika
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